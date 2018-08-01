Москвич зарегистрировал ИП в Пензе, чтобы проворачивать махинации

По обращению генерального директора одной из фирм Бугульмы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Мужчина сделал заказ у бизнесмена, зарегистрированного как юрлицо в Пензе, но остался ни с чем.

По сведениям полицейских, гендиректор сделал заказ на одном из сайтов в интернете на поставку бумаги для офиса. Прежде чем отправить деньги, мужчина проверил все реквизиты фирмы, убедившись в их достоверности, он перевел более 1 млн 200 тыс. рублей. Однако заказ так и не пришел, а телефоны поставщика оказались недоступны.

Бугульминские полицейские установили, что к содеянному причастен житель Москвы, они выехали в столицу, задержали злоумышленника и доставили его в свой город.

«В ходе следствия установлено, что подозреваемый решил зарегистрировать ИП в городе Пензе. На тот момент там действовали налоговые «каникулы», в период которых предприниматель освобождается от уплаты налогов на определенный период. В социальных сетях он нашел мужчину, который согласился оформить себя индивидуальным предпринимателем и получать за это ежемесячное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Татарстан.

В результате суд назначил москвичу три года лишения свободы условно, также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».