Москвич ради перевода с карты набросился на жительницу Каменки с молотком

Как сообщили в пресс-службе Каменского городского суда, 6 октября мужчина пришел домой к 51-летней женщине. Он несколько раз ударил хозяйку жилища по голове молотком, взял ее телефон и перевел себе на карту 8000 рублей.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Медикам не удалось ее спасти.

Во время следствия выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершил мужчина. Накануне он стащил из шкафчика коллеги мобильный телефон.

Москвич ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных, но это не помогло ему облегчить наказания. В результате ему назначили 13 лет и шесть месяцев в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».