Москвич ради перевода с карты набросился на жительницу Каменки с молотком

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17 апреля 2019, 16:38Криминал
35-летнего москвича осудили за убийство жительницы Каменки Пензенской области и кражи.
Как сообщили в пресс-службе Каменского городского суда, 6 октября мужчина пришел домой к 51-летней женщине. Он несколько раз ударил хозяйку жилища по голове молотком, взял ее телефон и перевел себе на карту 8000 рублей.
Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Медикам не удалось ее спасти.
Во время следствия выяснилось, что это не единственное преступление, которое совершил мужчина. Накануне он стащил из шкафчика коллеги мобильный телефон.
Москвич ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных, но это не помогло ему облегчить наказания. В результате ему назначили 13 лет и шесть месяцев в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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