Московские студенты реставрируют шесть пензенских полотен

Шесть полотен из фондов Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого в скором времени обретут вторую жизнь. Их реставрацией занимаются студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова.

Все полотна, независимо от периода их создания и автора, имеют свойство портиться со временем. Холсты становятся ветхими, краски блекнут, основа теряет форму. Все эти недостатки не только портят внешний вид картины, но и грозят полной утратой ценности произведения искусства.

«Можно увидеть порывы холста, которые влекут деформацию, требуется скорейшее вмешательство, чтобы не упустить возможность соединить его нити, потому что если они высохнут, то придется думать над методикой восстановления», - рассказала студентка Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова Александра Романцова.

Она и еще пять ее сокурсников московской академии живописи займутся восстановлением шести полотен областной картинной галереи. Будущие реставраторы приехали в Пензу набираться опыта в рамках учебной практики. Работа предстоит непростая: ювелирная и кропотливая.

«Их задача - укрепить и консервировать произведение, и сохранить каждую крупинку красочного слоя. Ничего не должно осыпаться, быть утрачено, только укреплено и стабилизировано», - сказал доцент Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова Алексей Березин.

За три недели студентам предстоит восстановить картины XIX и XX веков различных направлений. Полотна давно не выставлялись, так как состояние не позволяет их экспонировать.

«Реставрации подлежат картины разных направления. Есть полотно неизвестного художника, которое пролежало в запасниках и не вышло на широкую публику из-за анонимности автора, да и картина не в лучшем виде, но работа замечательна - портрет Александра II. Есть Лунд, превосходный художник, который изобразил морской пейзаж, Минфельд, он преподавал в нашем художественном училище, входил в «Бубновый валет» и был соратником Лентулова», - рассказал директор Пензенской областной картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

После окончания реставрации картины выставят напоказ широкой публике.