Мошенники списали с карты пензячки 15 тысяч рублей

У жительницы Пензы телефонные мошенники списали обманным путем с кредитной карты 15 тысяч рублей. Они позвонили ей и представились сотрудниками банка.

Незнакомец сказал пенсионерке, что с ее карты списаны деньги, и именно сегодня есть возможность их вернуть, оформив произведенный перевод как ошибочный.

«Он объяснил, что для проведения операции необходимо позвонить на «горячую линию» банка, там связаться с оператором и подтвердить через него перевод, что я и сделала», - рассказала потерпевшая.

«Ни один сотрудник банка, тем более работник кредитной организации, не имеет права и возможности без определенных юридических норм отслеживать движения по счетам граждан. Это исключено, и, тем более, они не могут сообщать об этом вам», - прокомментировал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.