Мошенники списали с карты пензячки 15 тысяч рублей

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16 ноября 2018, 19:59Криминал
У жительницы Пензы телефонные мошенники списали обманным путем с кредитной карты 15 тысяч рублей. Они позвонили ей и представились сотрудниками банка.
Незнакомец сказал пенсионерке, что с ее карты списаны деньги, и именно сегодня есть возможность их вернуть, оформив произведенный перевод как ошибочный.
«Он объяснил, что для проведения операции необходимо позвонить на «горячую линию» банка, там связаться с оператором и подтвердить через него перевод, что я и сделала», - рассказала потерпевшая.
«Ни один сотрудник банка, тем более работник кредитной организации, не имеет права и возможности без определенных юридических норм отслеживать движения по счетам граждан. Это исключено, и, тем более, они не могут сообщать об этом вам», - прокомментировал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.
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