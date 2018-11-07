Мошенники списали с банковской карты пензячки все средства

Пензенские полицейские обращаются к жителям с просьбой быть бдительными. Телефонные мошенники снова завладели чужими финансами. В этот раз они представились одной из пензячек сотрудниками службы безопасности банка.

Они сказали, что с ее карты могут быть списаны деньги. И якобы для того, чтобы предотвратить несанкционированное списание, попросили женщину дать им данные ее карты. Она продиктовала коды, а уже через несколько минут на телефон стали поступать SMS-сообщения, как раз о том, что деньги списываются.

«Я спросила, почему деньги списались, а они ответили, что не надо волноваться, все нормально, что сейчас переведут их на счет, после чего я получу SMS-ку о блокировке карты, а затем мне ее разблокируют и вернут сумму», - рассказала потерпевшая.

В итоге за два часа телефонных разговоров жительница Пензы лишилась всех сбережений, которые хранились на всех ее банковских картах, в том числе - кредитных. Только после этого она позвонила по номеру 900. Там ответили, что никакие сотрудники службы безопасности ей не звонили.

«Даже если звонящие владеют вашими персональными данным и знают о наличии карты, не стоит им доверять и диктовать коды, приходящие в SMS-сообщении. Настоящие сотрудники банков никогда этого не попросят. Если вы подозреваете мошенничество, то сразу же звоните на «горячую линию» обслуживающего вас учреждения», - прокомментировал начальник отдела «К» управления МВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.