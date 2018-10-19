Мошенники разыграли перед пензячкой спектакль

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19 октября 2018, 11:33Криминал
В Пензе по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Женщину разыграли двое неизвестных.
По сведениям полицейских, к пензячке подошел на улице незнакомец и попросил об услуге – позвонить своей знакомой. Пока в телефоне шли гудки, причем на звонок так никто и не ответил, мужчина обратил внимание, что неподалеку на земле лежит пачка денег в свертке.
Жительница Пензы предположила, что эти деньги потерял кто-то из покупателей магазина, рядом с которым они находились. Но злоумышленник предложил разделить находку, для этого они отошли в сторону. В этот момент к ним подбежал еще один мужчина, сказав, что это его деньги. Незнакомец ответил, что ничего не брал, а стоит тут, потому что у него назначена встреча с риелтором.
«Хозяин денег» предложил мужчине вернуться в магазин. Второй злоумышленник разделил купюры и положил их в пакет женщине. В залог он потребовал у нее кошелек с деньгами, цепочку и серьги. После этого мужчины ушли и больше не возвращались», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Пензячка увидела, что деньги были ненастоящими. Она подождала десять минут, а потом обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов составили фотороботы злоумышленников. Их личности устанавливают, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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