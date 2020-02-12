Мошенники продолжают обманывать пожилых пензенцев

12 февраля 2020, 19:28Криминал
На уловку телефонных аферистов попалась 72-летняя жительница Мокшанского района Пензенской области. Из-за своей доверчивости женщина лишилась приличной суммы денег.
Пенсионерка предполагала, что однажды станет жертвой мошенников. Ей позвонил мужчина. Толком не представившись, сразу ошарашил женщину, сказав, что с ее банковской карты сняты деньги, и потребовал данные, чтобы обезопасить сбережения.
«Я сомневалась, поэтому спросила, из какого финансового учреждения он звонит. Мужчина ответил, что из московского. SMS-сообщения приходили, я их проверяла, номер - 900, как и в банках», - рассказала она.
Женщина выполнила все указания, которые давал незнакомец. В итоге с ее карты списалось более 15 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции принимают все меры для установления лиц, причастных к преступлению.
Подобные случаи для нашего региона - не редкость. Только в январе по факту таких денежных краж было возбуждено свыше 70 уголовных дел.
«Полиция Пензенской области напоминает: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать ваши секретные данные», - сказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Если в ходе телефонного разговора незнакомец просит указать данные карты, следует незамедлительно прекратить общение, так как это мошенник. Если остались сомнения, можно самостоятельно позвонить на «горячую линию» банка и проверить, все ли в порядке с вашими денежными средствами.
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