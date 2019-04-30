Бдительная пензячка не попалась на удочку телефонного мошенника

28 апреля аферисты пытались выманить данные с банковской карты у жительницы Пензы, но она проявила бдительность.

Раиса Царькова едва не стала жертвой мошенников. Ей позвонил мужчина. Толком не представившись, он сразу ошарашил женщину, сказав, что с ее банковской карты была снята крупная сумма денег. Однако пензячка не растерялась и потребовала от незнакомца объяснений.

«Спросила, с кем разговариваю, попросила представиться. Он не ответил. Пыталась узнать, может, он банковский сотрудник, и откуда знает об этом. Затем сказала, что позвоню в полицию и пойду в банк блокировать карту. После этого звонок оборвался», - рассказала она.

Женщина незамедлительно позвонила в полицию. Подобные случаи - не редкость для Пензенской области.

«Если вам звонят неизвестные лица и представляются работниками банка, сообщают о том, что с вашей карты пытаются снять денежные средства, при этом просят назвать какую-либо информацию, не идите на уловку, - это мошенники. Они хотят получить доступ к вашей карте для того, чтобы завладеть хранящимися на ней средствами», - прокомментировал заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Чтобы уберечь пензенцев от мошенников, участковые уполномоченные посещают жителей, проводят с ними беседы и раздают специальные памятки с полезной информацией. Только за прошедший год инспекторы посетили свыше 150 тысяч граждан.