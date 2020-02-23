Мошенники «повесили» на пензячку кредит

24 февраля 2020, 11:33Криминал
Пензенские полицейские предупреждают о новом способе мошенничества в отношении владельцев банковских карт, которые продают товары через интернет.
Так, от действий обманщиков пострадала 28-летняя жительница Никольского района.
«На сайте она разместила объявление о продаже мягких игрушек. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар и готов произвести оплату на карту. Под этим предлогом незнакомец попросил сообщить код, который поступит в SMS-сообщении. Звонивший пояснил, что пользуется новой системой защиты платежей», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Пензячка сделала все, как он просил. Затем ей пришло сообщение о поступлении 182 тысяч рублей. Мужчина попросил вернуть деньги, сказав, что произошло слияние счетов, и это его средства. Женщина пошла в банкомат и перевела ему 149 тысяч.
Через какое-то время жительница Пензы поняла, что первая сумма – это кредит, который оформлен на ее имя через личный кабинет на сайте банка.
По факту мошенничества проводится проверка.
Полицейские советуют пензенцам избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями.
«Не выполняйте никаких действий с вашими банковскими картами – это во всех случаях мошенники», - подчеркнули правоохранители, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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