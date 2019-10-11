Мошенник выманил у пензенца около 650 тысяч рублей

С начала 2019 года в Пензенском регионе возбуждено более 600 уголовных дел по статье «Мошенничество». Все чаще злоумышленники проворачивают преступные схемы через банковские карты. Под страхом потерять сбережения, доверчивые граждане следуют инструкциям собеседников на другом конце провода.

Копил на машину, а в итоге остался без денег. Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Лжеспециалист в разговоре сказал о закрытии счетов и необходимости срочно снять все деньги и перевести на другие счета. Добровольно перечислив 648 тысяч рублей неизвестным, мужчина услышал сомнительное предложение.

«Он мне сказал, что данных денег недостаточно для сохранения и спросил, есть ли у меня еще. Я ответил, что нет. Тогда он мне предложил оформить кредит, чтобы уже точно сохранить средства», - рассказал потерпевший.

После этого гражданин обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к преступлению. Подобные случаи - совсем не редкость. За восемь месяцев 2019 года в Пензенской области заведено больше 600 уголовных дел. Ущерб по ним составил от пары тысяч до нескольких миллионов рублей.

«Злоумышленники под видом сотрудников банка, под предлогом блокирования сомнительных операций по списанию денежных средств со счетов, пользуясь доверчивостью граждан, запрашивают не подлежащие разглашению сведения о реквизитах карты и кодах подтверждения операции, которые поступают в SMS-сообщениях, а затем используют эту информацию для совершения кражи», - сказал следователь следственного управления УМВД России по Пензенской области Дмитрий Лимикин.

В некоторых случаях мошенники под предлогом сохранения сбережений предлагают перевести деньги на резервные счета или электронные кошельки.

Полицейские в очередной раз напоминают: сотрудники банка не могут видеть передвижения финансов по счету и никогда не запрашивают конфиденциальную информацию. Если у вас возникли сомнения относительно сохранности сбережений, можно уточнить информацию в службе поддержки банка по телефону, он указан на оборотной стороне карты.