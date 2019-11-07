«Mortal Combat в костюмах». Пензенец снял драку водителей

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07 ноября 2019, 15:37Общество
В Пензе в утренней пробке подрались два водителя. Видео происходящего попало в Сеть.
Как пояснил автор ролика, все произошло 6 ноября на улице Суворова возле остановки «Шевченко». По утрам в данном месте обычно образуются пробки, пока машины стоят, два водителя решили учинить драку. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Оба – в костюмах, видимо, мужчины спешили на работу. На ролике видно, как один из оппонентов применил боевой прием – «вертушку». Второй упал после удара. Далее автор видео проехал место происшествия, поэтому неясно, чем все закончилось и что стало причиной конфликта.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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