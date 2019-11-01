Мордовская семья рассказала пензенцам о своих традициях

4 ноября в России будут отмечать День народного единства. Это праздник сплоченности всего народа вне зависимости от национальности и вероисповедания. В Пензенской области проживают представители более 20 народов. Значительную часть населения региона составляет мордва. В Пензенской области их более 50 тысяч.

Детям в семье Сусловых уделяют самое большое внимание, ведь они - самые маленькие. Помимо мамы и папы, о ребятишках заботится их старший брат.

«С рождения он их носит на руках, кормит, укладывает спать, купает, читает им и играет с малышами», - рассказала Екатерина Суслова.

У каждого в семье свои обязанности. Например, самый старший - Анатолий Алексеевич - отвечает за досуг и развлечения. Песни семья поет исключительно на мордовском языке. Три года назад Анатолий Суслов собрал свой фольклорный эрзя-мордовский ансамбль «Умарина», что в переводе на русский означает «Яблонька». В коллективе - восемь человек. Выступают по всей России.

«В группе я - единственный мужчина. Играю на гармошке, аккомпанирую. Мордовию посещали, Нижний Новгород неоднократно, два раза побывали на полуострове Крым», - поделился он.

Родом Сусловы из села Старое Демкино Шемышейского района, но уже много лет живут в Пензе. Родной мордовский язык не забывают. Иногда разговаривают на нем друг с другом, учат малышей.

Культуру и традиции ценят во всех мордовских семьях. Пожалуй, у всех есть свои семейные реликвии. У Сусловых - это деревянная прялка, которая передается из поколения в поколение.

«На ней еще пряла моя бабушка 50 лет назад. У нас даже сохранились катушки с нитками», - сказала жена Анатолия Клавдия Суслова.

За большим столом в семейном кругу Сусловы собираются каждый вечер. Праздники они тоже проводят вместе. Отмечают и День народного единства. А следующий важный праздник будет 19 декабря - день Святителя Николая Чудотворца, его в мордовских семьях почитают особенно.