Момент столкновения двух авто в Арбеково попал на камеру

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13 сентября 2018, 17:08Происшествия
В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием двух легковушек.
Запись с камеры видеорегистратора пользователь опубликовал в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как «Лада Калина» ехала по крайней левой полосе, машина замедлила ход, включился поворотник. В этот момент сзади в нее влетела «семерка».
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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