Момент столкновения двух авто в Арбеково попал на камеру

В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием двух легковушек.

Запись с камеры видеорегистратора пользователь опубликовал в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как «Лада Калина» ехала по крайней левой полосе, машина замедлила ход, включился поворотник. В этот момент сзади в нее влетела «семерка».

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».