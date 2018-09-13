13 сентября 2018, 17:08Происшествия

Момент столкновения двух авто в Арбеково попал на камеру

В Пензе в микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием двух легковушек.

Запись с камеры видеорегистратора пользователь опубликовал в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как «Лада Калина» ехала по крайней левой полосе, машина замедлила ход, включился поворотник. В этот момент сзади в нее влетела «семерка».

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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