Момент аварии в Терновке попал на видео

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10 июня 2019, 17:58Происшествия
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения двух машин на пензенском перекрестке. Пользователь разместил запись в Сети.
По словам автора поста, авария произошла на перекрестке улиц Терновского и Сухумская 9 июня. Машины ехали в перпендикулярном друг другу направлении, в середине перекрестка они врезались. Один из автомобилей был с прицепом, он пытался избежать столкновения и уйти вправо, но не удалось. В итоге авто выехало на тротуар.
Отметим, что светофоры на перекрестке работали в режиме «мигающего желтого».
Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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