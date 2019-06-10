10 июня 2019, 17:58Происшествия

Момент аварии в Терновке попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения двух машин на пензенском перекрестке. Пользователь разместил запись в Сети.

По словам автора поста, авария произошла на перекрестке улиц Терновского и Сухумская 9 июня. Машины ехали в перпендикулярном друг другу направлении, в середине перекрестка они врезались. Один из автомобилей был с прицепом, он пытался избежать столкновения и уйти вправо, но не удалось. В итоге авто выехало на тротуар.

Отметим, что светофоры на перекрестке работали в режиме «мигающего желтого».

Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот и видео - https://www.youtube.com/watch?v=DY2ExmYGXhg

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