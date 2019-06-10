Момент аварии в Терновке попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения двух машин на пензенском перекрестке. Пользователь разместил запись в Сети.

По словам автора поста, авария произошла на перекрестке улиц Терновского и Сухумская 9 июня. Машины ехали в перпендикулярном друг другу направлении, в середине перекрестка они врезались. Один из автомобилей был с прицепом, он пытался избежать столкновения и уйти вправо, но не удалось. В итоге авто выехало на тротуар.

Отметим, что светофоры на перекрестке работали в режиме «мигающего желтого».

Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».