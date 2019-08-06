Момент аварии в центре Пензы попал на видео

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06 августа 2019, 11:03Происшествия
Утром 6 августа в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост с видеозаписью момента столкновения двух легковых автомобилей.
На кадрах видно, как авто с регистратором едет по ул. Максима Горького, справа от него с ул. Большая Радищевская готовятся поворачивать налево другие машины. Вдруг одна из них начала движение – произошло столкновение.
Никто из людей в результате аварии не пострадал. Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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