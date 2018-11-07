Молодых пензенцев приглашают на прослушивания в православный хор

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07 ноября 2018, 15:06Общество
В пензенском Успенском кафедральном соборе формируется православный молодежный хор.
Всех желающих петь в хоре собор приглашает на прослушивания (0+). Об этом сообщается на сайте Пензенской епархии.
Отмечено, что в деятельность хора будет входить разучивание богослужебных песнопений, а также участие в богослужениях. Первая Божественная литургия с участием молодежного хора должна состояться в конце декабря 2018 года.
Коллектив занимается по воскресеньям в 14.00. Прослушивания для вновь пришедших – с 15.00. Запись и более подробная информация по телефону: 8- 986-943-78-50, священник Николай Батищев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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