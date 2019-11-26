Молодые пензенцы получили в 2019 году на реализацию идей более 20 млн руб

Глава региона Иван Белозерцев встретился с активистами общественных организаций, с ребятами, которые неоднократно становились участниками форумной кампании, представляли Пензенскую область на федеральном уровне.

Учеба, работа, общественная деятельность, семья. Ульяна Безрукова при плотном графике успевает участвовать и в форумной кампании, которая с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. Девушка признается: это по силам каждому, главное - не бояться.

«Уже более десяти раз в ней участвовала, причем разного уровня, как регионального, так и федерального. Форумная кампания позволяет не только расширить свои знания, круг знакомств, но и показывает, как работают другие, из этого черпаются новые идеи», - рассказала она.

Пензенскую область на всероссийских форумах только в 2019 году представили сотни активных парней и девушек. Проекты некоторых признаны лучшими на региональном и федеральном уровнях. В общей сложности в 2019-м на реализацию своих идей ребята получили около 20 миллионов рублей.

«Я лично вижу большой рост активности молодежи. Количество тех же грантов увеличивается и их качество», - сказал губернатор.

Глава региона отметил, подобная поддержка стимулирует молодых людей включаться не только в общественную деятельность. Зачастую свежие идеи помогают решать злободневные проблемы быстрее и качественнее.