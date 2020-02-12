Молодые пензенцы на тренинге ощутили важность своих чувств

Занятие провел психолог в молодежном центре «Юность», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В начале тренинга его участники оценили свое биологическое, психологическое и социальное здоровье. Затем состоялся практический блок. Они смогли ощутить важность своих чувств. Молодые люди поняли, что если не выражать эмоции, то это может плохо сказаться на здоровье, как психологическом, так и физическом.

Тренинг помог участникам снять напряжение, приобрести навыки рефлексии и самоанализа, осознать важность проживания эмоций, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».