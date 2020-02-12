Молодые пензенцы на тренинге ощутили важность своих чувств

12 февраля 2020, 14:36Общество
В Пензе для студентов колледжа современных технологий переработки и бизнеса организовали тренинг «Познай себя».
Занятие провел психолог в молодежном центре «Юность», сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В начале тренинга его участники оценили свое биологическое, психологическое и социальное здоровье. Затем состоялся практический блок. Они смогли ощутить важность своих чувств. Молодые люди поняли, что если не выражать эмоции, то это может плохо сказаться на здоровье, как психологическом, так и физическом.
Тренинг помог участникам снять напряжение, приобрести навыки рефлексии и самоанализа, осознать важность проживания эмоций, отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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