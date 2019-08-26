Молодые парламентарии Пензы восстановили могилу хирурга Николая Савкова

В областном центре открыли восстановленный памятник легендарной личности пензенского здравоохранения Николаю Савкову. Несколько десятилетий за могилой известного хирурга никто не ухаживал, и ее территория пришла в запустение. За уборку территории и восстановление ограды взялись представители молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Они провели акцию в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений» (0+).

В медицинских кругах принято говорить о Николае Савкове, добавляя слово «самый». Врач, который вошел в историю пензенского здравоохранения как основатель желудочной хирургии и ракового пункта в области, за свою жизнь провел 30 тысяч операций.

«Николай Мокиевич осуществил первое переливание крови от донора к реципиенту в Пензенской области. Он первым в регионе открыл пункты «скорой» и для оказания помощи страдающим от онкологии», - сказал главный врач Пензенской областной больницы имени Бурденко Вячеслав Космачев.

Ни заслуги при жизни, ни широкая известность не смогли уберечь могилу легендарного врача от забвения: несколько лет назад на памятник и ограду упало дерево. О том, что могила Николая Савкова находится в аварийном состоянии, узнали депутаты молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Объединившись с другими молодежными организациями региона, ребята привели захоронение в порядок.

«Здесь все было заросшее. Листва прошлогодняя, кустарник. Мы все это вырубили, привели в порядок. Лишнее дерево убрали, старые могильные ограждения укрепили», - рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Молодые парламентарии намерены наладить более тесное сотрудничество с региональным комитетом по охране памятников истории и культуры. Используя данные ведомства, они планируют отыскивать и восстанавливать заброшенные монументы не только в Пензе, но и в области.