Молодые и многодетные семьи Пензенской области получили более 320 млн рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 мая 2017, 13:31Общество
На улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей в 2017 году из бюджета Пензенской области направлено 320,259 млн рублей.
Этот показатель выше на 20%, по сравнению с цифрой 2016 года.
В министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области прошло совещание, в ходе которого обсуждались изменения в законодательстве, касающиеся жилищного обеспечения отдельных категорий граждан.
Среди других тем обсуждения были обеспечение жильем вынужденных переселенцев, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, а также предоставление льготных займов и социальных выплат специалистам, трудящимся в селах.
«Обсуждались вопросы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Жилье для российской семьи», обеспечением жильем молодых семей в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям при рождении первого ребенка, а также на улучшение жилищных условий многодетных семей», - сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Всего в 2017 году в Пензенской области улучшат свои жилищные условия 1039 молодых и 13 многодетных семей.
Сейчас в регионе уже реализовали социальные выплаты на улучшение жилищных условий 115 молодых семей.
Право на получение льготных займов на строительство индивидуальных жилых домов предоставится 25 специалистам, работающим в сельской местности. 16 млн рублей из регионального бюджета направлено на предоставление льготных займов специалистам на селе.
На данном этапе 22 семьи, проживающие в сельской местности, получили социальные выплаты в размере 54200 рублей.
48 семей приобрели жилье в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Жилье для российской семьи», 15 участников программы получили социальные выплаты на компенсацию ипотечного жилищного кредита, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
12 мая 2017, 19:59В Пензе обсудили проблемы борьбы с коррупцией
12 мая 2017, 19:54В Пензе пройдет выставка инновационных технологий
12 мая 2017, 19:4650 пензенцев примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов
12 мая 2017, 19:43В Пензе лучших медсестер отметили почетными грамотами
12 мая 2017, 19:31Пензенцев просят сообщить информацию о личности убитого мужчины
12 мая 2017, 19:25В Пензе байкеры расскажут детям интересные истории
12 мая 2017, 19:19Спортблок: прыжки в воду, греко-римская борьба, футбол
12 мая 2017, 19:14В Никольском районе на родной земле захоронили останки бойца ВОВ