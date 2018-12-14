Молодую жительницу Пензенской области поймали на краже машины

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14 декабря 2018, 16:04Криминал
Полицейские раскрыли кражу автомобиля в Башмаковском районе Пензенской области.
В полицию обратился 32-летний мужчина, он рассказал, что у него украли машину, снятую с учета. Автомобиль был припаркован около дома.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к содеянному причастна 24-летняя девушка. Она во всем призналась и пояснила, что уже продала чужое транспортное средство, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данному факту проверка продолжается, по ее завершении полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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