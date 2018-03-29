Молодую пензячку осудили за вождение в пьяном виде без прав

21-летнюю жительницу Наровчатского района Пензенской области осудили за вождение в пьяном виде без прав.

Как сообщает пресс-служба Наровчатского районного суда, в январе девушка, ранее лишенная прав на полтора года и оштрафованная на 30 тысяч рублей за аналогичное правонарушение, снова села за руль в пьяном виде.

Поскольку от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, ее автоматически признали виновной в совершении правонарушения. Завели уголовное дело.

В результате суд приговорил ее к 180 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два года, пишет ИА «Пенза-Пресс».