Молодой водитель попал в больницу после ДТП в Городищенском районе

В Городищенском районе Пензенской области столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 4 июля в 11.20 на 678 километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали Chevrolet Epica под управлением 51-летнего водителя и ВАЗ-219110, за рулем которого находился 25-летний молодой человек.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Парня с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».