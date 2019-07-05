Молодой водитель попал в больницу после ДТП в Городищенском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июля 2019, 16:07Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, авария произошла 4 июля в 11.20 на 678 километре трассы М-5 «Урал». Участниками ДТП стали Chevrolet Epica под управлением 51-летнего водителя и ВАЗ-219110, за рулем которого находился 25-летний молодой человек.
В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Парня с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 июля 2019, 19:38В пензенском театре драмы рассказали о планах на новый сезон
05 июля 2019, 19:36В Кузнецке выравнивают дорогу возле детской городской больницы
05 июля 2019, 19:31Маломобильные пензенцы оценили «Доступную среду»в дворце единоборств
05 июля 2019, 19:19В Пензе стартовали торжества, посвященные Лермонтовскому дню поэзии
05 июля 2019, 19:14Ольга Чистякова возглавила пензенский Союз женщин России
05 июля 2019, 19:09В Пензе прошли чемпионат и первенство области по гребле
05 июля 2019, 19:06Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек
05 июля 2019, 19:02Для сотрудников пензенской «скорой» оборудовали 8 комнат отдыха