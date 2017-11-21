Молодой пензенец ударил обидчика ножом

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21 ноября 2017, 15:33Происшествия
Пензенские полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
В полицию Пачелмского района поступило сообщили, что 37-летнего мужчину с ранением, предположительно, криминального характера доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 21-летнего пензенца. Молодого человека задержали.
По предварительной информации, в поселке Пачелма в ходе ссоры он ударил ножом мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.
Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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