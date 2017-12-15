15 декабря 2017, 13:06Криминал Молодого пензенца осудили за стрельбу в поезде Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор парню за хулиганство, с применением пневматического оружия.

По данным суда, в октябре 20-летний парень обстрелял из пневматического пистолета вагоны пассажирского поезда «Пенза-Самара». В результате имуществу РЖД был причинен ущерб, который оценили в 20 тысяч рублей. Никто из людей не пострадал.

Молодого человека приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Если осужденный не пройдет испытательный срок, то его могут отправить в исправительную колонию, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Криминал

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