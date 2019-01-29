Молодые парламентарии Пензы отправились на мероприятия в СовФед

Участниками масштабных мероприятий в Совете Федерации, приуроченных к празднованию юбилея Пензенской области, стали молодежные организации. Делегация из 23 человек намерена не только посетить значимые исторические места столицы, но и пообщаться с коллегами из других регионов, а также встретиться с депутатами Государственной Думы.

Участниками праздничных мероприятий станут ребята в возрасте от 18 до 33 лет. И выглядеть там нужно с иголочки. Чтобы не тратить драгоценное время на преображение на месте, многие девушки заранее сделали прически.

«Для представителей молодежных, политических и парламентских структур региона очень важна поездка в Москву. Думаю, каждому из нас будет интересно перенять опыт старших товарищей, воочию увидеть Совет Федерации», - отметила заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

23 человека - представители общественных молодежных организаций региона. Они готовы не только смотреть, слушать и слышать, но и презентовать свое. А представить есть что. За годы существования молодежного парламента при региональном Законодательном Собрании, в состав которого входит большая часть делегации, ребята разработали десятки проектов.

«Намерены обсудить усовершенствование законодательства об интернете, практические проекты, например, благотворительный марафон, «Re:Школа» (12+), «По следам забытых усадеб» (0+), «Память и гордость в сердцах поколений» (0+)», рассказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

В программе поездки - посещение музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, встреча молодежной делегации с членами Совета Федерации от Пензенской области, а также депутатами Государственной Думы. Вернуться домой пензенцы планируют в конце недели.