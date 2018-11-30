Молодежному парламенту Пензенской области исполнилось 10 лет

В Пензе в связи с десятилетием молодежного парламента состоялся пятый юбилейный региональный форум. Поздравить юных политиков в библиотеку имени Лермонтова приехали коллеги по духу, а также старшие товарищи.

Многие участники V регионального форума молодых парламентариев каждый месяц посещают образовательные фестивали. Самым запоминающимся оказался всероссийский форум «Молодежная команда страны» (18+). Один из немногих, где на техническую сторону работы парламентариев обратили самое пристальное внимание.

«Понравилось то, как сейчас технически оснащены площадки, какие запускаются приложения, какие существуют программы. У молодежи масса возможностей для развития собственных интересов, себя и коммуникаций», - отметила заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.

На форуме свои разработки представили различные пензенские молодежные организации. Речь идет и о тех, что пока не так далеко ушли от идеи, и о тех, что уже могут сделать жизнь многих лучше и проще. Разработки успели оценить не только коллеги по цеху, но и старшие наставники. Поздравляя участников, председатель регионального Законодательного Собрания Валерий Лидин отметил, что они готовы поддерживать ребят и дальше.

«Сделаем все возможное, чтобы молодежный парламент и в будущем оставался центром инициатив, которые мы сегодня увидели, ознакомились, объединили и поддержали на законодательном уровне», - сказал он.

Работа форума шла на четырех площадках. Одна из них - проектный семинар - прошла в формате диалога. Выступающие делали акцент на проблемы взаимодействия различных структур при работе с подрастающим поколением.

«Я бы создал управление, которое занималось бы изучением нормативной базы, вело статистику, анализировало, почему молодежь уезжает. Оно должно учитывать не только наше мнение, но и мнение подрастающего поколения», - предложил директор молодежно-досугового центра «Ровесник» города Заречный Андрей Трифонов.

Десять лет ставка - только на качество. Молодые парламентарии продолжают реализовывать и с каждым годом совершенствовать свои традиционные направления: законотворчество, проектную работу и взаимодействие с организациями муниципальных образований. На плотное сотрудничество с ними рассчитывают и в 2019 году.

«Методы, которые используем, - это обмен опытом. У каждого парламента в муниципальных образованиях есть различные проекты, которыми мы делимся друг с другом, обсуждаем, как их можно реализовать», - рассказал секретарь молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Алексей Пакаев.

В юбилей не обошлось без подарков. Отличившимся юным парламентариям Пензенской области вручили дипломы и благодарственные письма.