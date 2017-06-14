Молодая пензячка сбила на авто пенсионера

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2017, 14:02Происшествия
Водитель авто «ВАЗ-21102» сбил пешехода на улице Ростовской в городе Пензе.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации отдела пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1994 года рождения.
Пострадавшего мужчину 1940 года рождения доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.
14 июня 2017, 20:13В Пензе приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Зенит»
14 июня 2017, 20:05Пензенцы 5 лет трудились над копией пункта техобслуживания поездов
14 июня 2017, 19:50В Кузнецком районе начали строить новую амбулаторию
14 июня 2017, 19:43На «Эхо Пензы» рассказали о предстоящих выборах в ЗакСобр
14 июня 2017, 19:32Полицейские задержали промышлявшую в Пензе преступную группу
14 июня 2017, 19:23Оборонительный вал на ул. Кирова будут реконструировать
14 июня 2017, 19:16В 2017 году завершат внешнюю отделку Спасского собора в Пензе
14 июня 2017, 19:08«Бетониум» станет уникальным предприятием по производству домокомплектов в Пензе...