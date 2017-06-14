14 июня 2017, 14:02Происшествия Молодая пензячка сбила на авто пенсионера Водитель авто «ВАЗ-21102» сбил пешехода на улице Ростовской в городе Пензе.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации отдела пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, за рулем отечественного автомобиля находилась женщина 1994 года рождения.

Пострадавшего мужчину 1940 года рождения доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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