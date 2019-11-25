Молодая пензячка перевела мошенникам полмиллиона рублей

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25 ноября 2019, 13:04Криминал
24-летняя жительница Пензы, ставшая жертвой мошенников, обратилась за помощью в отдел полиции № 1 городского УМВД России.
Девушка рассказала, что ей позвонил незнакомец, якобы работающий в службе безопасности банка. Мужчина предупредил, что клиентка может потерять деньги из-за подозрительной операции, проводимой с ее счета. Он успокоил девушку, предложив свою помощь в сохранении средств.
Мужчина сообщил пензячке реквизиты, по которым ей стоит перечислить деньги. Девушка так и сделала, переведя на чужой счет 525 тысяч рублей.
По факту случившегося организована проверка.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские призывают пензенцев сохранять бдительность при общении с незнакомцами и напоминают, что настоящие сотрудники никогда не звонят с сообщением подобной информации. Подобный разговор необходимо срочно прекратить и, при наличии сомнений, позвонить на «горячую линию» финансовой организации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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