26 июля 2018, 14:36Происшествия

Молния убила пензенца во время купания в море в Туапсе

В Туапсе от удара молнии погиб мужчина. Он приехал отдыхать на море вместе с семьей из Пензенской области.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, молния попала в 39-летнего пензенца в тот момент, когда он находился в море. Мужчина самостоятельно выбрался на берег и скончался.

По данным следствия, он приехал на юг вместе с семьей. Родственники обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/flash-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2568381/

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