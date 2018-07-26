Молния убила пензенца во время купания в море в Туапсе

В Туапсе от удара молнии погиб мужчина. Он приехал отдыхать на море вместе с семьей из Пензенской области.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, молния попала в 39-летнего пензенца в тот момент, когда он находился в море. Мужчина самостоятельно выбрался на берег и скончался.

По данным следствия, он приехал на юг вместе с семьей. Родственники обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».