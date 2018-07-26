Молния убила пензенца во время купания в море в Туапсе

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26 июля 2018, 14:36Происшествия
В Туапсе от удара молнии погиб мужчина. Он приехал отдыхать на море вместе с семьей из Пензенской области.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, молния попала в 39-летнего пензенца в тот момент, когда он находился в море. Мужчина самостоятельно выбрался на берег и скончался.
По данным следствия, он приехал на юг вместе с семьей. Родственники обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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