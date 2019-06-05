Мокшанского чиновника оштрафовали на 30 тысяч за долг перед компанией

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05 июня 2019, 15:04Общество
В Мокшанском районе Пензенской области чиновника оштрафовали за нарушение условий муниципального контракта, а именно – за нарушение прав субъекта бизнеса на оплату выполненных работ.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что администрацией Широкоисского сельсовета и одной из компаний был заключен договор на оказание услуг по осуществлению технического надзора на сумму 99,8 тыс. рублей. Оплатить их нужно было в течение 30 дней с момента предоставления.
Акт приемки подписали 11 сентября прошлого года, однако администрация сельсовета своевременно не расплатилась с компанией. В связи с этим и.о. прокурора Мокшанского района в отношении главы администрации возбудил дело об административном правонарушении (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).
Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей, постановление вступило в законную силу.
Постановлением Министерства экономики Пензенской области муниципальный чиновник оштрафован на 30 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу. Задолженность по муниципальному контракту в настоящее время погашена администрацией сельсовета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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