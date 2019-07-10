Мокшанский тепличный комплекс ждет расширение

Хрупкие и нежные бутоны были на грани исчезновения. Цветочное производство в Мокшанском районе - пример того, как предприятие даже в трудной ситуации сумело сохранить рабочие места, а после - нарастить объемы продукции и даже пойти на крупную модернизацию. Три гектара гербер - единственное столь масштабное производство этих цветов в России. Площадь теплиц всех конкурентов пензенского предприятия - от силы суммарно такая же.

«Помню, два года назад, когда теплицы были закрыты, было очень много претензий от людей, которые здесь трудились, конечно, людям нужна работа. Хочу поблагодарить собственника. Вложены очень серьезные средства, инвестиции, места для того, чтобы граждане работали. Это очень хороший результат. Постараюсь до конца месяца встретиться с инвестором, обговорить некоторые вопросы, возможно, что и дальше будут строить теплицы в Пензенской области», - сказал глава региона.

Сейчас в мокшанских теплицах работают порядка 200 человек. Цветочный бизнес начинался именно оттуда, теперь он разросся: есть и в Спасском, и в Наровчатском районах. Причем в последнем, на площади в шесть гектаров, также провели модернизацию. На очереди - обновление в Спасске. Все - по уникальной голландской технологии: иностранные специалисты посещают пензенские теплицы раз в месяц. По факту, говорят производители, у этих роз и гербер очень обширная география.

«Основной склад находится в Москве. Там клиенты могут приобрести наши цветы, также сами доставляем их во многие города России, - Самару, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар, Воронеж. Очень широкая география. Сейчас осваиваем уральское направление», - рассказала директор по производству предприятия по выращиванию цветов Оксана Белякова.

Увеличить экспортную составляющую - задача и кондитерского производства, которое также располагается в Мокшанском районе. Тем более что объемы внушительные - от полутора до двух тысяч конфет в месяц с одной линии. Меньше чем за полтора года там обустроили вторую. Модернизацию провели, в том числе, за счет областной субсидии в два миллиона рублей.

«Увеличили количество рабочих мест, неплохую зарплату обеспечили, средняя, - 35 тысяч рублей по предприятию. Проблема, о которой мне рассказало руководство, - это нехватка рабочих кадров. Около 40 человек не хватает, поэтому будем вместе заниматься этим, думаю, должны устранить эту проблему», - сказал Иван Белозерцев.



На предприятии рассматривают два варианта: построить в ближайшем к производству населенном пункте общежития, которые позволят рабочим трудиться вахтовым методом, а также изменить принципы производства.

«Фабрика сама по себе молодая, ее только недавно построили, поэтому, как видите, оборудование все новое, стараемся больше придерживаться автоматизации производства», - рассказал генеральный директор кондитерского предприятия Игорь Решетченко.

Вместе с тем, доля малых и средних предприятий в общем объеме валового регионального продукта растет, - одно из требований майских указов президента страны. По итогам осмотра предприятий Мокшанского района Иван Белозерцев отметил позитивные тенденции в этом направлении.