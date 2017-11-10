10 ноября 2017, 15:38Общество Мокшанский призывник обратился в прокуратуру из-за досрочной повестки В Мокшанском районе Пензенской области прокуратура провела проверку исполнения законодательства о воинской обязанности после обращения призывника, которому пришла повестка на месяц раньше, чем положено.

В результате прокурорской проверки установлено, что администрация Подгорненского сельсовета Мокшанского района направила молодому человеку повестку, согласно которой он должен был явиться в военкомат 28 августа.

Таким образом, были нарушены требования законодательства, так как сроки призыва на военную службу – с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, на повестке отсутствовала печать комиссариата, подпись военного комиссара, не были указаны ее серия и номер, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений, специалиста администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. Призывника впоследствии известили о прохождении медицинской комиссии в должной форме, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Из-за несоблюдения формы повестки невозможно привлечь к уголовной ответственности граждан, которые уклоняются от призыва», - пояснили в пресс-службе.

Общество

просмотров 121

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: