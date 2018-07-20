Мокшанский дом-интернат посетила делегация из Республики Башкортостан

В Пензу прибыла делегация из Республики Башкортостан. В течение нескольких дней представители учреждений социального обслуживания изучали полезные наработки области. Одним из объектов посещения стал Мокшанский детский дом-интернат.

Главной целью визита гостей в Пензенскую область стало именно изучение методов развития адаптивного направления. На территории Республики Башкортостан такой проект реализуется пока не в полной мере. А пензенские специалисты уже могут похвастаться первыми результатами - за десять лет освоить несколько специальностей смогли 23 выпускника. Ребята проживают в отделении «Реабилитации». Они же помогают медсестрам в отделении «Милосердия» следить за младшими воспитанниками.

«Одни работают помощниками, другие - санитарами, третьи - воспитателями. Некоторые занимаются огородом, выращивают овощи, фрукты, которые потом идут в пищу», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

По мнению гостей из Башкирии, с решением одной из сложнейших проблем, социализацией и адаптацией воспитанников детского дома-интерната, руководство учреждения справляется успешно. При лучшем раскладе ребята будут заниматься делом, которое, впоследствии, сможет приносить доход.

«Меня, конечно, больше всего интересует этот дом-интернат, потому что в нашем, Серафимовском, в настоящее время разрабатывается программа дальнейшего развития, поэтому стараемся усвоить все практики, которые здесь ведутся», - рассказал начальник министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Геннадий Фазылов.

Перенять у пензенских специалистов спешат и опыт работы с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями. В первую очередь, оценивают условия содержания, а после - особенности ухода за ними. В разговоре с руководством социального учреждения поднимают и другой актуальный вопрос - помощь пожилым людям, за которыми по какой-то причине отказались ухаживать родственники. Проблема актуальна не только для наших регионов, но и для всей России. Решить ее, по мнению гостей, помогут поправки в законодательстве.

«Может быть, надо внести какие-то изменения на законодательном уровне в семейный кодекс, чтобы именно дети несли ответственность за дальнейшую жизнь престарелых родителей», - предложила директор Октябрьского дома интерната для инвалидов и пожилых Республики Башкортостан Залия Багаутдинова.

В ближайшее время пензенская делегация планирует посетить Башкирию с ответным визитом. Специалистов интересует опыт взаимодействия социальных учреждений с некоммерческими организациями, а также проекты, предусматривающие работу с инвалидами.