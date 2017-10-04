Мокшанский бизнесмен возместит ущерб от рубки деревьев в рассрочку

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04 октября 2017, 15:08Общество
Суд обязал предпринимателя из Мокшанского района Пензенской области выплатить причиненный ущерб от вырубки леса.
Как установил суд, мужчина незаконно срубил 89 деревьев, в итоге мокшанскому лесничеству был причинен значительный ущерб. Предприниматель должен был выплатить 764 тысячи рублей.
«Должник, чтобы не усугублять своего положения, оплатил 400 тысяч рублей в счет погашения долга и обратился в суд за рассрочкой платежа», - сообщает пресс-служба управления ФССП по Пензенской области.
Суд принял во внимание, что мужчина получает пенсию, и удовлетворил его заявление, постановив выплачивать долг в рассрочку по 15 тысяч рублей в месяц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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