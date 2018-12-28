Мокшанская прокуратура заинтересовалась карьерой сына чиновницы

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28 декабря 2018, 10:01Общество
Прокуратура обнаружила нарушения после проверки в Центре занятости населения Мокшанского района Пензенской области.
Установлено, что в 2009 году директор центра взяла на должность начальника отдела своего сына. Неоднократно он совмещал несколько должностей, пока не было штатных сотрудников.
В 2016 году чиновница подписала приказ о назначении сына ответственным за профилактику коррупционных правонарушений. В январе 2017-го должность начальника отдела изменили на «ведущий инспектор». Таким образом, мужчина стал непосредственным подчиненным матери – возник конфликт интересов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Прокурор района внес представление министру труда, социальной защиты и демографии региона. В настоящее время оно находится на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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