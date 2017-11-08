08 ноября 2017, 13:09Общество Мокшанская прокуратура добивается блокировки сайтов с интим-услугами Сотрудники прокуратуры Мокшанского района Пензенской области обнаружили семь сайтов запрещенного содержания.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов прокуратура обнаружила семь сайтов, на которых размещена информация о предоставлении услуг интимного характера, с анкетами девушек, их контактами и расценками. Зайти на странички может любой пользователь, для доступа на сайты регистрация не требуется.

«Свободный доступ к подобным интернет-ресурсам нарушает требования законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию, способствует распространению и вовлечению в занятие проституцией», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Чтобы добиться блокировки сайтов, прокурор Мокшанского района направил два исковых заявления в суд. В настоящее время они находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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