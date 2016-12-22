Мокшанец зарезал женщину за отказ вступить с ним в половую связь

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22 декабря 2016, 12:31Криминал
57-летнего жителя села Богородское Мокшанского района Пензенской области признали виновным в убийстве.
Установлено, что, распивая вместе с потерпевшей спиртное, он предложил ей вступить с ним в половую связь, на что получил отказ в грубой форме. Чтобы пресечь оскорбления в свой адрес, мужчин около 12 раз ударил женщину ножом. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В результате суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал злоумышленника выплатить сыну убитой моральный вред в размере 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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