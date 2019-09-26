Мокшанец попал в больницу из-за ссоры с собутыльником

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26 сентября 2019, 12:04Криминал
58-летнего жителя поселка Мокшан Пензенской области подозревают в причинение вреда здоровью знакомого. Мужчину задержали росгвардейцы.
На улице Школьной мужчина вонзил нож в знакомого. После он рассказал об этом соседке, а та сообщила о случившемся дежурному полиции.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, на место происшествия прибыли сотрудники управления. Они задержали мокшанца, он сознался в содеянном и рассказал, что выпивал дома у своего знакомого. Через некоторое время собутыльники поссорились. Гость схватил нож и вонзил его в хозяина жилища.
Росгвардейцы обнаружили пострадавшего дома, он был в тяжелом состоянии. Правоохранители вызвали «скорую». Медики осмотрели мужчину и госпитализировали его в больницу.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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