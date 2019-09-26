Мокшанец попал в больницу из-за ссоры с собутыльником

На улице Школьной мужчина вонзил нож в знакомого. После он рассказал об этом соседке, а та сообщила о случившемся дежурному полиции.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, на место происшествия прибыли сотрудники управления. Они задержали мокшанца, он сознался в содеянном и рассказал, что выпивал дома у своего знакомого. Через некоторое время собутыльники поссорились. Гость схватил нож и вонзил его в хозяина жилища.

Росгвардейцы обнаружили пострадавшего дома, он был в тяжелом состоянии. Правоохранители вызвали «скорую». Медики осмотрели мужчину и госпитализировали его в больницу.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».