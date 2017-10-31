01 ноября 2017, 11:03Общество Мокшанцы рассказали губернатору о плохих дорогах и проблемах с водой Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел прием жителей Мокшанского района.

Как сообщает пресс-центр облправительства, местные жители обращались с вопросами, связанными с повышением качества жизни в Мокшане. Юрий Гущин попросил обустроить тротуар на ул. Кирова.

«Когда строят новые улицы, про пешеходные дорожки забывают», - пожаловался он.

«Тротуары должны быть. Недопустимо, чтобы люди ходили по обочине, пачкали обувь и одежду, создавали на дороге аварийную ситуацию. Пусть администрация района готовит проектно-сметную документацию, деньги будут выделены, в 2018 году тротуар обустроим. Нужно заботиться об удобстве граждан, строить не только новые дороги, но и пешеходные дорожки», - сказал Иван Белозерцев.

Валентина Щеглова попросила отремонтировать дорогу возле школы на ул. Мира и сделать там освещение.

«В 2018-м году эта дорога гарантированно будет отремонтирована. Я беру этот вопрос на контроль, поручаю разработать проектную документацию с таким расчетом, чтобы весной можно было сразу же приступить к работе. То же самое касается освещения, дети не должны возвращаться из школы в темноте», - подчеркнул губернатор.

Светлана Шумилина рассказала о состоянии трассы между селом Нечаевкой и поселком Отрадный. На место для оценки ситуации выедет специальная инспекция. Дорогу отремонтировали в ноябре 2016 года, но она уже успела разрушиться, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Стоимость ремонта составила девять миллионов. Деньги выделила компания «Транснефть», осуществлявшая перенос продуктопровода. Дорога на гарантии, до 15 ноября подрядчик обещал все переделать», - сказал глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

«Это очень серьезный вопрос. Были выделены значительные средства, а подрядчик отнесся к своей работе халатно. Нужно тщательно проконтролировать. Возможно, к решению проблемы нужно привлечь специалистов «Транснефти». Если подрядная организация замешана в махинациях, ее ждут серьезные проблемы», - отметил глава региона.

Жительница Мокшана Любовь Никишова сообщила о проблеме качества питьевой воды в домах на ул. Студенческой.

«У нас есть областная программа по обеспечению населения водой, вы можете в ней участвовать. На 2018 год запланирована реконструкция скважины. У районной власти есть понимание проблемы, региональная власть в обязательном порядке поддержит ее решение», - пообещал Иван Белозерцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/10/31/18104401

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