Мокшанцу грозит тюремное заключение за угон самосвала

За распитием алкоголя время пролетело незаметно. 23-летний житель поселка Мокшан Пензенской области слишком поздно посмотрел на свои на часы. Последний автобус, направлявшийся в сторону его дома, уже давно ушел, поэтому он решил добраться на каком-нибудь автомобиле.

«По пути следования он увидел «КамАЗ» - самосвал, на котором решил доехать до места жительства. При этом ни навыков вождения, ни водительского удостоверения подозреваемый не имел. Решив совершить угон, подозреваемый открыл дверь грузовика, где увидел ключи, оставленные хозяином машины. Он смог завести двигатель и поехать в сторону своего дома», - рассказал начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

Утром хозяин «КамАЗа», обнаружив пропажу, поспешил обратиться в полицию. Стражам порядка не составило труда найти грузовик и его угонщика. Как оказалось, молодому человеку не удалось доехать на большегрузе до дома. Мужчина не справился с управлением и съехал на обочину, где и оставил автомобиль.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.