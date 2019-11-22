22 ноября 2019, 09:32Общество

«Могут разбиться». Пензенец испугался за мужчин, которые ходили по крыше

Житель Пензы рассказал информагентству об опасном поведении двух рабочих на крыше дома на улице Кирова.

«По крыше ходят два человека, судя по всему, рабочие. У них нет страховки, совершенно никакой техники безопасности. Они тягают лестницы, передвигаются и поскальзываются», - написал мужчина.

Читатель информагентства также вспомнил о трагическом случае, когда на улице Калинина разбился рабочий. Напомним, он погиб 8 октября во время выполнения капитального ремонта крыши дома, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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