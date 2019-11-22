«Могут разбиться». Пензенец испугался за мужчин, которые ходили по крыше

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22 ноября 2019, 09:32Общество
Житель Пензы рассказал информагентству об опасном поведении двух рабочих на крыше дома на улице Кирова.
«По крыше ходят два человека, судя по всему, рабочие. У них нет страховки, совершенно никакой техники безопасности. Они тягают лестницы, передвигаются и поскальзываются», - написал мужчина.
Читатель информагентства также вспомнил о трагическом случае, когда на улице Калинина разбился рабочий. Напомним, он погиб 8 октября во время выполнения капитального ремонта крыши дома, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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