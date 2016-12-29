29 декабря 2016, 11:42Культура Модели пензенского агентства Elite Style выступили с отчетным концертом В Пензе на сцене ДК им. Дзержинского c отчетным концертом выступил основной состав модельного агентства Elite Style. Девочки представили красочные номера, продемонстрировали навыки фотопозирования и дефиле. Поддержать красавиц пришли близкие друзья и родственники.

Будто с другой планеты - так можно сказать о моделях, которые открывали шоу–показ агентства Elite Style. Грациозная походка плавно переплеталась с движениями танца. А красные кожаные костюмы с черными вставками лишь подчеркнули яркий и оригинальный номер.



«Не просто выйти, походить на сцене и уйти, а это полноценные красивые номера, где мы шьем костюмы, работаем над эмоциями детей. Очень интересно», - рассказала директор модельного агентства Elite Style Анна Комлева.

Подготовка к показу началась в сентябре. Четыре месяца опытные модели и новички ставили совместные номера, репетиции шли почти каждый день. За это время девочки из средней группы подготовили несколько показов дефиле.



В отчетном концерте участие принимали модели, для которых показ – дело привычное. Их фотографии можно встретить на страницах и обложках модных журналов Пензы. Со сцены они продемонстрировали народные костюмы разных стран.

Не оставил никого равнодушным и номер «Аэробика». Восемь моделей доказали, что выглядеть неотразимо можно и в спортивных костюмах.



В заключении концерта среди моделей разных возрастных категорий выбрали «Мисс Elite Style-2016». Победительница получила призы от спонсоров, а также сертификат на бесплатное обучение в модельном агентстве.

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