Мобильную связь от «Ростелекома» подключили более 10 тыс пензенцев

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03 августа 2018, 19:07Общество
Уникальные сервисы, доступные услуги, современные технологии. Все больше пензенцев выбирают мобильную связь от «Ростелекома». В Пензенской области услугами компании в первом полугодии воспользовались в два с половиной раза больше абонентов, чем за аналогичный период 2017-го. Десятитысячного клиента сотрудники компании поздравили в торжественной обстановке.
Жительница села Засечное Пензенского района Ирина Кожевникова стала десятитысячным абонентом мобильной связи от компании «Ростелеком». Пензячка подключила интернет и «Интерактивное ТВ» больше года назад. Сейчас она решила воспользоваться еще одним предложением от компании - подключилась к мобильной связи с выгодными звонками внутри сети и пакетом интернет-трафика.
«Много разговариваю по телефону, активно пользуюсь интернетом, поэтому для себя выбрала тариф «Суперсимка XL» там, - 20 гигабайт интернета и 600 минут звонков на всех операторов. Примечательно, что неизрасходованные минуты переходят на следующий месяц. Можно смотреть телевидение со смартфона, не боясь ухода в минус», - рассказала она.
Очевидное преимущество мобильной связи от «Ростелеком» - эффективное распределение трафика. Расставить приоритеты клиент может сам в личном кабинете: либо в пользу минут для разговоров, либо гигабайтов интернета. Также абоненты мобильной связи от «Ростелеком» имеют возможность контролировать свои расходы, а самые активные получают бонусы.
«Очередная круглая цифра абонентской базы - это показатель востребованности и популярности услуг. Особенно приятно, что мобильную связь подключают текущие пользователи фиксированной сети. Это говорит о том, что провайдер устраивает абонента. Теперь в едином личном кабинете можно воспользоваться всеми преимуществами, накопить дополнительные скидки», - сказал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев.
Для желающих воспользоваться мобильной связью от «Ростелекома» с сохранением своего номера до конца сентября 2018 года действует акция «Добро пожаловать». При подключении тарифов «L» и «XL» линейки «Суперсимка» и семейного предложения «На всех» клиенты компании получат скидку в 20% на абонентскую плату на полгода.
В рамках тарифного плана «На всех» к одному лицевому счету можно привязать сразу несколько сим-карт с единым набором минут, SMS и интернета.
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