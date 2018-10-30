Многоэтажки на ул. Новоселов в Заре могут угрожать жизни людей - СКР

Телеканал «Экспресс» продолжает следить за ситуацией вокруг домов в микрорайоне Заря. Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против подрядчика в связи с некачественным строительством восьми домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В управлении капитального строительства озвучили план действий.

«Трещины в фундаментных блоках и несущих конструкциях домов из-за неравномерной осадки фундамента» - так официально звучит диагноз, который поставили эксперты домам-новостройкам в микрорайоне Заря. В Следственном комитете подчеркивают, что эти многоэтажки опасны для жизни и здоровья жителей.

«По факту некачественного строительства возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 238, а именно «Выполнение работ, не отвечающих требованиям и угрожающих безопасности жизни и здоровью потребителей», - прокомментировала помощник руководителя Следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Техническая и проектная документация на дома сейчас изъята. Жители проблемных многоэтажек в Заре начали жаловаться на появление трещин в апреле 2018 года, спустя всего два года после переезда. Кстати, возводили эти дома по федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Договоры между городским департаментом ЖКХ и подрядчиком датируются 2015-м. Сумма из различных бюджетов, затраченная тогда на программу, - больше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. А один квадратный метр обошелся почти в 30 тысяч рублей. Городское управление капитального строительства, которое должно было контролировать ход работ, сейчас устраняет допущенный брак.

«В настоящее время ведется комплексное обследование данного объекта. По его результатам будут предложены мероприятия по устранению деформации, которую в дальнейшем устранят», - сказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

На встрече с жителями проблемных домов заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов заявил, что перед началом ремонтных работ по исправлению недочетов, жителям проблемных домов предложат переехать в другие новостройки микрорайона Заря.