Многодетные семьи Пензенской области получат специальные удостоверения

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02 декабря 2019, 19:37Общество
В Пензе многодетным семьям выдадут специальный документ, который позволит им пользоваться льготами, в том числе - при организации досуга детей. Об этом шла речь в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
В Пензенской области действует около 30 видов мер социальной поддержки семей с детьми, из них 13 - федеральных и 15 - региональных. Они предоставляются 40 льготным категориям в соответствии с критериями нуждаемости. Предусмотрены выплаты и для многодетных семей. На сегодняшний день их в регионе - около 9000.
«На их финансирование ежегодно направляется около двух миллиардов рублей. В настоящее время, благодаря государственным, региональным и социальным программам, соцпомощь в виде пособий, компенсаций и иных выплат начинает оказываться с периода беременности женщины, продолжается по рождении детей и сопровождается в период их развития, ухода, вплоть то совершеннолетия», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания предложил расширить возможности многодетных семей. В частности, ввести специальные удостоверения. Так, по мнению главы региона, данная категория граждан будет знать о своих льготах и правах. Кроме того, с таким документом они могли бы бесплатно или со скидкой посещать, к примеру, музеи или спортсооружения.
«Можно и нужно прописать это в законе. Задача - поддерживать многодетные семьи, особенно те, которые в этом нуждаются, а их много. Конечно, есть обеспеченные, они не придут за льготой, но должны знать, что могут ею воспользоваться», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор поручил детально проработать этот вопрос и вручить соответствующие удостоверения до февраля 2020 года.
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