30 декабря 2016, 20:08Общество Многодетные семьи Кузнецкого района получили подарки от депутата Многодетные семьи Кузнецкого района Пензенской области, где воспитываются пять и более детей, получили подарки к Новому году от депутата Законодательного Собрания региона Ильдара Акчурина. Их народный избранник вручал лично.

Сильные женщины, хорошие мамы, образец жизненной мудрости и уверенности в завтрашнем дне. Такими восторженными эпитетами охарактеризовал многодетных мам Кузнецкого района депутат регионального Законодательного Собрания Ильдар Акчурин. К ним с новогодними подарками он приезжает третий год подряд.

«Это достаточно смелый поступок, это высочайшая ответственность – воспитывать большое количество детей. Хочу пожелать вам в наступающем году радости. Дети – это, на самом деле, радость», - сказал Ильдар Акчурин.

Многие из приглашенных на прием женщин воспитывают пятерых и более детей.



«Самое яркое событие – это рождение ребенка шестого. Ему сейчас два месяца. Он родился в октябре», - поделилась многодетная мать с. Чибирлей Светлана Рахимова.



«Из запоминающихся – рождение ребенка. То, что в первый класс мы пошли. Семья дружная, мы все вместе. Праздники стараемся вместе справлять. Все - в ожидании Нового года, ждут подарки, ждут Деда Мороза», - сказала многодетная мать с. Михалино Ирина Шутихина.

Чем больше детей в семье, тем больше подарков получили женщины от Ильдара Акчурина. Некоторые из них ждут очередного прибавления в семействе в 2017 году.

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