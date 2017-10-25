Многодетную мать из Сурска будут судить за обман пенсионерки

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25 октября 2017, 17:04Происшествия
Жительницу города Сурска Пензенской области будут судить за кражу, которую она совершила через мобильное приложение.
Как установила прокуратура, в Сурске 24-летняя мать троих детей пришла домой к знакомой в соседний подъезд и попросила у нее мобильный телефон под предлогом звонка родным. Когда 64-летняя хозяйка квартиры отвлеклась, многодетная женщина с помощью «Мобильного банка» через телефон перевела с банковской карты потерпевшей на свою карту 3500 рублей.
«Сообщение о списании денег она удалила. Однако позже оно было продублировано оператором, тогда потерпевшая и обнаружила пропажу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительный акт, дело направили для рассмотрения к мировому судье, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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