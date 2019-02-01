Многодетная мать из Лунино попала под суд за деньги из банкомата

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 3 октября женщина зашла в магазин «Продукты» в поселке Лунино. В стоящем там банкомате незнакомый ей человек проводил какую-то операцию. Когда он ушел, сельчанка увидела оставленные в лотке 15 тысяч рублей и взяла их.

Полицейские вычислили женщину по камерам видеонаблюдения, которые установлены в магазине. На суде она вину признала, деньги вернула потерпевшему добровольно.

С учетом того, что у сельчанки есть пять несовершеннолетних детей, за преступление ей назначили наказание - 100 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».