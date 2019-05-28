Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова

В Пензе на улице Измайлова утром 28 мая сбили женщину . Сотрудники Госавтоинспекции сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, авария произошла в 10.15. Автомобилем Renault Logan управлял 78-летний мужчина. Пострадавшей – 72 года.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пенсионерка получила множество травм, ее доставили в больницу. Состояние женщины в ведомстве не уточнили.

Очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» рассказали, что было много крови, удар был сильный.

«Дорога была свободна, она начала переходить. Он, вроде бы, сначала притормозил, а потом дал газу. Водитель сказал, что не заметил пенсионерку», - добавила подписчица Валентина.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».