Много крови. Появились подробности жуткого ДТП на ул. Измайлова

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28 мая 2019, 17:06Происшествия
В Пензе на улице Измайлова утром 28 мая сбили женщину. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили подробности случившегося.
По предварительным данным, авария произошла в 10.15. Автомобилем Renault Logan управлял 78-летний мужчина. Пострадавшей – 72 года.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пенсионерка получила множество травм, ее доставили в больницу. Состояние женщины в ведомстве не уточнили.
Очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте» рассказали, что было много крови, удар был сильный.
«Дорога была свободна, она начала переходить. Он, вроде бы, сначала притормозил, а потом дал газу. Водитель сказал, что не заметил пенсионерку», - добавила подписчица Валентина.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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